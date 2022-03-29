Тото Вольфф: «Боссы команд не выкручивали руки пилотам, чтобы продолжить Гран-при Саудовской Аравии»

Исполнительный директор Тото Вольфф заявил, что руководители команд не оказывали давления на гонщиков в Джидде.

Этап в Саудовской Аравии состоялся несмотря на то, что во время пятничной тренировки по Джидде нанесли ракетный удар. Решение продолжить выступления было принято после многочасовых переговоров с участием руководства «Формулы-1», , команд, пилотов и властей страны.

«С нашей стороны не было никакого выкручивания рук – просто хорошие обсуждения. Руководители команд говорили с гонщиками, и, как я считаю, наши слова были разумными, никакого давления не оказывалось. Может, это воспринималось как-то иначе. Как бы то ни было, шоу вышло потрясающим со спортивной точки зрения.

Скажу честно, я приезжаю сюда уже пять лет и вижу перемены. Повторю то, что говорил ранее: мы можем добиться здесь гораздо большего», – сообщил Вольфф после .

Тото Вольфф: «На Западе гонка «Ф-1» рядом с ракетным ударом неприемлема, но в Саудовской Аравии другая культура – такое случается»

Гонщики намерены больше влиять на решения «Ф-1», несколько пилотов не хотели продолжать Гран-при в Джидде (Sky Sports)

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