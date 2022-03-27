Эстебан Окон: «Еще один градус, и я повторил бы аварию Шумахера»

Пилот рассказал, что был близок к повторению аварии .

Гонщик врезался в стену в 12-м повороте во втором сегменте квалификации и не выступит на . В третьем сегменте Окон сильно заехал на поребрик в том же месте и с трудом отловил машину.

«Думаю, еще один градус, и я бы влетел [в стену]. Со мной случилось бы в точности то же самое, что с Миком.

Это совсем не здорово. Я атаковал, хотел установить время. Шины не прогрелись так, как хотелось бы. В конце концов я замедлился. Я сказал себе: «Этого достаточно, нужно ехать в боксы». Конечно, это довольно страшно, но мы понимаем, что рискуем, особенно на такой трассе», – заявил Окон.

Француз завершил квалификацию на пятой позиции.

Шумахер сурово влетел в стену: половина машины – вдребезги, половина – просто отвалилась. Починить до гонки невозможно

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