Макс Ферстаппен: «Ожидал большего от болида «Ред Булл» в Бахрейне»

ответил на вопрос, соответствовал ли болид «Ред Булл» его ожиданиям на Гран-при Бахрейна, если оставить за скобками проблемы с надежностью.

«Нет, не соответствовал. Я ожидал большего, но есть определенные причины, и здесь [в Саудовской Аравии] мы постараемся выступить лучше. Я был не вполне доволен, однако все равно ехал на втором месте и мог заработать хорошие очки.

К сожалению, мы не финишировали, но все равно многое узнали и постараемся применить эту информацию здесь», – сказал чемпион «Формулы-1».

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«Ред Булл» установил точную причину двойного схода на Гран-при Бахрейна

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