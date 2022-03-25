«Ред Булл» установил точную причину двойного схода на Гран-при Бахрейна

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Команда «Ред Булл» выявила причину сходов Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Бахрейна

«Обе машины пострадали из-за проблем с давлением в топливной системе. С количеством самого топлива все было в порядке, но из-за вакуумной пробки насосы не могли его подавать. Мы предприняли все необходимые шаги для устранения проблем и не ожидаем никаких трудностей в эти выходные», – говорится в официальном заявлении «Ред Булл».

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