Гюнтер Штайнер: «Представьте, как Магнуссен будет выступать через 6-7 гонок. Кевин способен на большее»

Руководитель «Хааса» считает, что Кевин Магнуссен еще не показал свою истинную мощь.

подчеркнул, что пилот «Хааса» показал пятый результат на , экстренно вернувшись в команду перед стартом сезона. Когда датчанин привыкнет к болиду, то начнет выступать еще лучше, уверен Штайнер.

«Можете себе представить, он будет делать через шесть-семь гонок, когда окажется в равных условиях с остальными. Просто представьте! Думаю, Кевин был хорошей форме, но говорю честно: я уверен, что он способен на большее. Невозможно сесть в машину «Ф-1» и тут же выдать свои 100 процентов. Так не бывает.

Я настроен очень оптимистично по отношению ко всей команде. Мик [Шумахер] научится сражаться на таком уровне – это не то же самое, с чем он сталкивался в прошлом году, а Кевин по-настоящему вступит в игру, ведь он только начал осваиваться», – заявил Штайнер.

Гюнтер сообщил, что ждал прогресса от команды в 2022 году:

«Я на это надеялся, ожидал. Мы трудились, и я всегда говорил, что команда вернется в 2022-м. Мы это сделали.

Это не моя заслуга, а заслуга команды и всех работников, которые верили в миссию. Теперь можно отпустить прошлый год и сосредоточиться на сезоне-2022. И большинство специалистов остались в команде. У нас был план, и мы его выполнили. Все в команде могут этим гордиться».

Руководитель «Хааса» прокомментировал мнение, что команда пошла на слишком большие жертвы в прошлом сезоне, который закончила на последней позиции в Кубке конструкторов:

«Пусть говорят что угодно, критикуют. У нас был план, и на данный момент он выполняется очень хорошо. Трудности, с которыми мы столкнулись в 2021 году, не стали сюрпризом, поэтому мне все равно, что о нас говорят».

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