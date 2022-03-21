Кевин Магнуссен: «Спасибо «Хаасу» за лучший болид в средней группе. Я просто сел в готовую машину»

Магнуссен заменил в составе перед стартом сезона. На Гран-при Бахрейна Кевин принес команде первые очки с 2020 года, финишировав пятым.

«Мне очень понравилось. Здорово снова оказаться на такой позиции.

Должен сказать, что команда превосходно поработала над машиной. У нас лучший болид в средней группе. Я так благодарен и весь уик-энд повторяю: просто не верится, что я получил такую возможность. Пятое место – безумие.

Команда проделала потрясающую работу. Это их заслуга, я никак не повлиял на разработку болида. Я просто сел в готовую машину. И она отличная», – заявил Кевин.

Датчанин пока не планирует сражаться с , или :

«Нужно сосредоточиться на борьбе в средней группе. Похоже, Боттас и Гасли будут рядом, Алонсо тоже. Можно еще назвать Окона. Главная задача – сражаться с середняками.

Мы понимаем, что нам повезло со сходом машин «Ред Булл». Если в Джидде займем седьмое место, это фактически станет повторением того же результата. Просто в Бахрейне повезло, и мы набрали на четыре очка больше».

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