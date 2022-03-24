Фредерик Вассер: «Боттас здорово помог Чжоу на Гран-при Бахрейна»

Руководитель похвалил за проявление командного духа и помощь напарнику по ходу .

«Если говорить о мотивации, лидерстве и остальных вещах, Валттери очень сильно себя проявляет. Он здорово помог Чжоу по ходу уик-энда, помог ему почувствовать уверенность, позитивно на него повлиял.

Валттери начал брифинг с того, что поздравил Чжоу с попаданием во второй сегмент квалификации, что это потрясающий результат. Сказал: «Когда я 10 лет назад выехал на трассу, то в первом повороте наделал в штаны». Думаю, это придало Чжоу уверенности.

Это проявление хорошей командной работы. Думаю, Валттери хорошо понял, что необходимо команде, и это здорово», – рассказал Вассер.

«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

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