Марк Хьюз: «Сайнс рискует стать помощником Леклера – для «Феррари» так будет легче»

Обозреватель и технический эксперт официального сайта «Формулы-1» и The Race Марк Хьюз опасается, что станет вторым номером «Феррари».

На Гран-при Бахрейна Шарль Леклер одержал победу, Сайнс финишировал вторым. Хьюз отмечает, что Леклер полностью переиграл партнера, и испанцу нужно срочно добиться прогресса.

«Ни на одной стадии уик-энда Сайнс не мог угнаться за темпом напарника. На самом деле он был дальше, чем когда-либо – не обязательно с точки зрения цифр (в квалификации Карлос уступил всего 0,126 секунды), а в плане извлечения максимума из болида. Сразу же после гонки он сказал: «Это мой самый трудный уик-энд в «Феррари».

Сейчас, когда Сайнс получил машину, на которой можно бороться за титул, плохой момент для того, чтобы внезапно проигрывать по скорости Леклеру. Карлос это знает. Он рискует оказаться помощником Леклера в сражении за чемпионство, и для команды во многих смыслах так будет легче. Но на данной стадии Сайнс совсем не готов принять подобное. Если он хочет стать Росбергом по отношению к Леклеру, играющему роль Хэмилтона, а не Боттасом, нужно поскорее отправиться от Гран-при Бахрейна.

С точки зрения Сайнса, «Феррари» нужна быстрая машина, которую он сможет полностью обуздать – тогда Карлос не станет помощником. Он слишком хорош для такой роли. В то же время ему необходимо выдавать скорость, на которую он действительно способен», – заключил Хьюз.

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