Маттиа Бинотто: «Я никогда не сомневался в «Феррари», в отличие от некоторых людей»

Руководитель «Феррари» прокомментировал дубль в Бахрейне.

Шарль Леклер одержал победу в гонке и впервые возглавил личный зачет «Формулы-1», финишировал вторым, а пилот сошел.

«Я счастлив, это прекрасный результат для «Феррари». Лично я никогда не сомневался в команде, в отличие от некоторых других людей. Я знаю, что у нас сильный коллектив, который, пожалуй, еще больше сплотился после проблем 2020 года. Это лучший результат, на который мы могли надеяться.

В первую очередь мы хотели лишить Макса победы. В этом смысле не так важно, кто оказался бы на верхней ступени подиума – Шарль или Карлос. На последних кругах нам повезло, но удачу тоже нужно притягивать. Карлос агрессивно действовал после рестарта и пытался достать Макса вне зависимости от того, возникли проблемы у «Ред Булл» или нет», – заявил Бинотто.

В то же время Маттиа подчеркнул, что победа в Бахрейне не гарантирует успех на :

«Нас ждет гонка на совершенной другой трассе. Интересно, как поведет себя машина. И я уже думаю об этапе в Имоле – хочется увидеть тифози».

Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

Шарль Леклер: «Феррари» сделала дубль – на большее мы и надеяться не могли»

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