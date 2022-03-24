Феттель еще не сдал отрицательный тест на ковид. Решение об участии в Гран-при Саудовской Аравии примут завтра, 25 марта

«Астон Мартин» сообщил, что еще не готов вернуться в строй.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» пропустил стартовую гонку сезона в Бахрейне из-за коронавируса – его заменял резервист .

Феттель еще не сдал отрицательный тест на ковид и пока не приехал в Саудовскую Аравию. Хюлькенберг будет присутствовать в Джидде и заменит Себа в случае необходимости. Тем не менее, окончательное решение примет лишь в пятницу 25 марта – команда все еще надеется на возвращение Феттеля.

Гран-при Саудовской Аравии состоится в эти выходные – 25-27 марта.

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