Ральф Шумахер: «Астон Мартин» хотел проехаться по «Ф-1» бульдозером – так не работает. Болид-2022 – катастрофа»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал о печальной ситуации в «Астон Мартин».

На первом этапе сезона в Бахрейне Ланс Стролл и выбыли после первого сегмента квалификации и не попали в топ-10 по итогам гонки.

«Говорят, что болид – катастрофа. Он дает все, чего хотелось бы избежать. Кроме этого, владелец команды [Лоренс Стролл], оказывается, присутствует на брифингах и рассказывает, как должны идти дела. Это сильно все усложняет.

Команда потеряла нить. Они хотят достичь слишком много и слишком быстро – так в «Формуле-1» не бывает. Нельзя просто взять кучу людей и кучу денег, бросить в кастрюлю, немного перемешать и получить что-то хорошее. Команда хотела проехаться по «Ф-1» бульдозером, а такой метод не работал еще во времена «Тойоты», – заявил эксперт немецкого Sky.

Комментатор и экс-пилот «Ф-1» также высказался о проблемах британской команды:

«Предшественником «Астон Мартин» был маленький и эффективный коллектив ( , ранее – – Sports.ru). Когда вкачиваешь в команду много денег, она не обязательно сразу становится лучше».

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