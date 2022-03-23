Леклер, Магнуссен и Ферстаппен – в тройке лучших гонщиков Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком на Гран-при Бахрейна по версии официального сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Бахрейне Леклер получил наивысшую оценку в 10 баллов. Также в топ-3 попали Кевин Магнуссен («Хаас») (9,6) и Макс Ферстаппен («Ред Булл») (9,2).
Рейтинг пилотов на Гран-при Бахрейна
1. Шарль Леклер («Феррари») – 10
2. Кевин Магнуссен («Хаас») – 9,6
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,6
5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 8,2
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,2
6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,8
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,6
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6
8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6
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