Леклер, Магнуссен и Ферстаппен – в тройке лучших гонщиков Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был признан лучшим гонщиком на Гран-при Бахрейна по версии официального сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Бахрейне Леклер получил наивысшую оценку в 10 баллов. Также в топ-3 попали Кевин Магнуссен («Хаас») (9,6) и Макс Ферстаппен («Ред Булл») (9,2).

Рейтинг пилотов на Гран-при Бахрейна

1. Шарль Леклер («Феррари») – 10

2. Кевин Магнуссен («Хаас») – 9,6

3. ( ) – 9,2

4. ( ) – 8,6

5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 8,2

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,2

6. Алекс Албон («Уильямс») – 7,8

8. Карлос Сайнс ( ) – 7,6

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6

8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6

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