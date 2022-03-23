Гельмут Марко о сходе Ферстаппена и Переса: «В системе подачи топлива образовался «вакуумный мешок» – и двигатель посчитал, что в баках кончилось топливо»

Советник «Ред Булл» рассказал, что инженеры австрийской команды выяснили причину, по которой и были вынуждены сойти с дистанции .

По словам Марко, проблема все-таки заключалась в неисправности работы топливного насоса – стандартной детали, которая поставляется всем командам сторонней компанией «Маньетти Марелли».

«Говоря простым языком, в системе подачи топлива образовался «вакуумный мешок», из-за чего системы двигателя посчитали, что в баках кончилось топливо. На самом же деле, не вдаваясь в конкретные цифры, в баках обеих машин оставалось достаточно топлива.

Думаю, что проблема будет решена в этот уик-энд, на Гран-при Саудовской Аравии. В Бахрейне мы были в целом быстры, но у нас не было возможности в полной мере раскрыть потенциал болида в решающие моменты гонки. На Гран-при Саудовской Аравии мы должны вернуться к полной мощности и побороться за победу», – рассказал Марко.

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