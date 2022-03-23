Джордж Расселл: «Может, решим проблему с подпрыгиванием болида к следующей гонке, а может – не решим до летнего перерыва»

Пилот «Мерседеса» признал, что команда не знает сроков решения проблемы с «галопированием» болида.

На Гран-при Бахрейна «Мерседес» оказались лишь третьей по скорости командой в пелотоне, серьезно уступая в темпе «Феррари» и «Ред Булл».

«Нас сильно замедляют проблемы с подпрыгиванием болида на прямых, потому что машина вместо того, чтобы ехать вперед, будто зарывается носом в асфальт.

Если говорить о потерях времени, то 50 процентов потерь происходит на прямых, и 50 в поворотах. И это дает нам определенную надежду на то, что мы сможем решить проблему. Но мы правда не знаем, сколько времени это займет – может быть, мы решим ее уже к следующему Гран-при, а может не решим до летнего перерыва в чемпионате.

Проблема в том, что в каждой зоне торможения машину начинает болтать, задние колеса теряют сцепление с трассой при торможении и поведение болида становится нестабильным.

Мы знаем, что если сможем раскрыть потенциал болида, то прибавим во всех областях – это поможет нам лучше работать с шинами, на торможениях, улучшить сцепление машины с трассой. Мы надеемся, что как можно быстрее найдем решение проблемы – но тут, что называется, легче сказать чем сделать», – рассказал Расселл.

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