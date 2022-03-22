Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс: «Принял ли Ферстаппен достаточно умное решение на рестарте – это вопрос»

Бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс считает, что принял сомнительное решение на рестарте в Бахрейне.

Гонщик «Ред Булл» практически поравнялся с и занял внутреннюю траекторию перед старт-финишной прямой, из-за чего сразу же отстал от «Феррари».

«Не скажу, что он совершил ошибку, но приходится задаться вопросом, был ли выбор внутренней траектории достаточно умным решением. Леклеру удалось набрать скорость в последнем повороте, а Сайнс оказался прямо за спиной Ферстаппена, потому что проехал поворот по обычной траектории», – сказал соотечественник Макса в эфире NOS.

Действующий чемпион долгое время занял вторую позицию на Гран-при Бахрейна, но в итоге сошел из-за технических проблем.

Следует отметить, что Ферстаппен неоднократно применял данную тактику. В частности, похожим образом он действовал на рестарте победного -Даби-2021.

Машину Ферстаппена сломали на пит-стопе – Макс не смог рулить. А ведь год назад бригада «Ред Булл» рвала всех на сменах шин

«Феррари» сделала дубль, провал «Ред Булл» подарил Хэмилтону подиум, триумфальное возвращение Магнуссена в «Ф-1» и другие события Гран-при Бахрейна

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram