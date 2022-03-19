Технический директор «Астон Мартин»: «Теряем полсекунды с лишним из-за галопирования болида»

сообщил, что теряет от подпрыгивания болида более полусекунды.

Технический директор британской команды рассказал, что компромиссы позволили частично решить проблему, но снизили скорость.

«Мы все еще далеки от решения проблемы – в том смысле, в котором хотелось бы. Пришлось пойти на некоторые компромиссы, если говорить о болиде, о настройках, чтобы избавиться от эффекта. Прогресс есть, но потребуются несколько гонок, чтобы найти решение, которое позволяло бы показывать скорость и давало бы аэродинамическую стабильность.

В болиде есть потенциал, если избавиться от галопирования. Мы будем решать эту проблему на следующем Гран-при, но по-настоящему справиться сможем через несколько гонок. Машины «Формулы-1» сложны, некоторые детали довольно большие, требуется много времени на их проектирование и производство», – заявил Грин.

Специалист оценил, сколько «Астон Мартин» теряет из-за галопирования:

«Полсекунды с лишним [с круга]. Пожалуй, ближе к трем четвертым секунды».

Пилоты «Астон Мартин» вылетели в первом сегменте квалификации к Гран-при Бахрейна: стал 17-м, – 19-м.

Формула-1. Гран-при Бахрейна-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – второй, Сайнс – третий, Хэмилтон – пятый

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