Поломка топливного насоса не была причиной схода Ферстаппена и Переса с дистанции Гран-при Бахрейна (De Telegraaf)

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Сход Макса Ферстаппена и Серхио Переса с дистанции Гран-при Бахрейна не был связан с поломкой топливного насоса, как предполагалось ранее.

Как сообщает обозреватель голландского De Telegraaf Эрик ван Харен, в «Ред Булл» уже начали расследование обстоятельств схода обоих пилотов команды.

Изначально в команде предполагали, что сход был обусловлен отказом работы топливного насоса – детали, которая с 2022 года стала для «Формулы-1» стандартной и поставляется всем командам сторонней компанией «Маньети Марелли».

При этом в «Ред Булл» отказались давать более подробные комментарии относительно первичных результатов проведенного расследования.

«Мы проводим полноценное, всеобъемлющее расследование обстоятельств того, что случилось в первой гонке сезона. Мы сосредоточены на подготовке к следующему Гран-при. Мы воздержимся от дальнейших комментариев», – заявил представитель «Ред Булл».

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