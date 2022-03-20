Кевин Магнуссен: «Хаас» надеялся максимум на 7-е место. 5-я позиция после возвращения – безумие»

рассказал, как добыл пятое место на Гран-при Бахрейна.

Магнуссен вернулся в «Формулу-1» незадолго до начала сезона, заменив в «Хаасе» Никиту Мазепина. Датчанин признался, что в первой гонке 2022 года рассчитывал максимум на седьмую позицию. Подняться на пятое место ему помогли сходы пилотов «Ред Булл» и .

«Безумие какое-то, возвращение в «Ф-1» и пятое место – это что-то невероятное. Даже не знаю, что сказать. Безумие.

Старт получился нормальным. Боттас неудачно стартовал, поэтому я легко его обогнал. Потом я прошел кого-то еще – не помню, «Мерседес» или, может, «Ред Булл». Мы немного поборолись, но скорость у соперников была гораздо выше. В первом повороте я заблокировал переднее левое, и это странно – обычно в этом повороте блокируется правое колесо. В общем, я допустил пару ошибок и потерял две позиции, которые отыграл на старте.

Я вернулся на седьмое место – это знаковая позиция. Все как в 2018-м – «лучший среди остальных». Это максимум, на который мы надеялись, если с лидерами ничего не случится. Но потом много что произошло, я уже не помню большую часть гонки, честно говоря!

В конце у нас появилась возможность провести дополнительный пит-стоп, и в итоге все оказались на одинаковых шинах. [На рестарте] я думал, атаковать ли , но решил, что нет, лучше защититься от Боттаса и сохранить седьмое место. А потом что-то случилось с обоими болидами . Безумие!» – сказал Кевин в эфире датского TV3+.

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