Макс Ферстаппен: «Пока не до конца поняли, почему на машине возникла проблема»

Пилот подвел итоги , рассказав, что команда пока не знает точных причин схода обеих машин.

«Мы пока не до конца поняли, почему эта проблема возникла. Но да, это точно случилось после того, как на пит-стопе механики установили колеса на болид и отпустили домкрат. Да, с машиной что-то случилось.

И не то чтобы руль внезапно стал тяжелым или вроде того. Нет, руль просто стало почти невозможно поворачивать. И чем быстрее я ехал – тем ощутимее становилась проблема. На руле появилась задержка – например, каждый раз когда я поворачивал руль направо, проходило какое-то время, прежде чем машина на это реагировала.

Собственно говоря, именно поэтому я так плохо провел рестарт. Я хотел нажать на газ, но просто не мог выпрямить колеса, они просто застряли. Так что да, было тяжело. Что поделать, это первый гоночный уик-энд.

Темп в гонке был потрясающим, но баланс машины по какой-то причине был не так хорош, как в пятницу. И с этим нужно будет разобраться», – рассказал Ферстаппен.

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

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