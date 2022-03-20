Макс Ферстаппен: «Пока не до конца поняли, почему на машине возникла проблема»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Бахрейна, рассказав, что команда пока не знает точных причин схода обеих машин.
«Мы пока не до конца поняли, почему эта проблема возникла. Но да, это точно случилось после того, как на пит-стопе механики установили колеса на болид и отпустили домкрат. Да, с машиной что-то случилось.
И не то чтобы руль внезапно стал тяжелым или вроде того. Нет, руль просто стало почти невозможно поворачивать. И чем быстрее я ехал – тем ощутимее становилась проблема. На руле появилась задержка – например, каждый раз когда я поворачивал руль направо, проходило какое-то время, прежде чем машина на это реагировала.
Собственно говоря, именно поэтому я так плохо провел рестарт. Я хотел нажать на газ, но просто не мог выпрямить колеса, они просто застряли. Так что да, было тяжело. Что поделать, это первый гоночный уик-энд.
Темп в гонке был потрясающим, но баланс машины по какой-то причине был не так хорош, как в пятницу. И с этим нужно будет разобраться», – рассказал Ферстаппен.
«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram