Льюис Хэмилтон: «Третье место – лучший результат, который «Мерседес» мог показать»

поделился эмоциями после неожиданного подиума на Гран-при Бахрейна.

Пилот также поздравил пилотов «Феррари» и , которые сделали дубль.

«Я очень рад, что «Феррари» снова хорошо выступает. Это культовая команда с историей. Здорово видеть на подиуме Шарля и Карлоса.

Для нас это лучший результат, который мы могли показать. Конечно, другим двум пилотам не повезло, но мы сделали все, что могли. Я благодарен за эти очки», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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