Льюис Хэмилтон: «Третье место – лучший результат, который «Мерседес» мог показать»

Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после неожиданного подиума на Гран-при Бахрейна.
Пилот «Мерседеса» также поздравил пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, которые сделали дубль.
«Я очень рад, что «Феррари» снова хорошо выступает. Это культовая команда с историей. Здорово видеть на подиуме Шарля и Карлоса.
Для нас это лучший результат, который мы могли показать. Конечно, другим двум пилотам не повезло, но мы сделали все, что могли. Я благодарен за эти очки», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
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Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бахрейна-2022
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