Маттиа Бинотто о результатах квалификации: «Продолжаем говорить о том, что у «Феррари» лучший состав пилотов в «Ф-1»

Руководитель подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен выступлениями и .

«Карлос здорово провел квалификацию, он хорошо смотрелся с первой же попытки. Он выявил слабости и сумел сделать все необходимое, чтобы держаться вплотную к Шарлю.

Карлос был на поуле после первой попытки в третьем сегменте. В своей последней попытке он допустил пару ошибок, что не позволило ему улучшить время. Но Карлос умеет учиться и проявлять себя в те моменты, когда это необходимо.

В то время как Шарль продемонстрировал очень зрелое выступление. Мы продолжаем говорить о том, что у нас лучший состав пилотов в «Ф-1».

Шарль проехал отличный круг. Он понимал, что ему нужно будет собрать круг, оптимально проехав каждый поворот. В последней попытке он выложился на максимуме, и все прошло хорошо.

Я также должен отметить очень хорошее поведение болида на втором сегменте, где расположено большинство поворотов. Тут все прошло хорошо. При этом в топ-7 попали четыре машины с двигателями «Феррари». Так что двигатель тоже стал лучше – сегодня хорошо работал болид в целом.

Соперники из «Ред Булл» оказались на 2-й и 4-й позиции, они очень сильны. И будут сильны в гонке. Мы довольны тем, что увидели сегодня. Но завтра будет новый день, с новыми трудностями.

Нужно будет справляться с износом шин, это будет другая ситуация. Но пока мы должны быть довольны. Не будем забывать, где мы были в прошлом году», – рассказал Бинотто.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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