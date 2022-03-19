Валттери Боттас: «Завтра будем стартовать бок о бок с Хэмилтоном, это классно – должно быть весело»

Пилот рассказал, что был приятно удивлен тому факту, что на старте завтрашнего будет на одном ряду со своим бывшим напарником .

«Мы будем стартовать бок о бок с Льюисом, это классно. Должно быть весело. Если бы мне заранее кто-то сказал, что в Бахрейне мы будем стартовать бок о бок с Льюисом – я бы сразу согласился. Но да, это только начало нашего путешествия. И теперь нам нужно постараться продолжить смотреть и двигаться вперед, а не назад. Это здорово.

Ведь это была первая сессия, в которой мы могли узнать, где именно находимся в расстановке сил. Так что да, я доволен результатом, он дает мне надежду – а вот если бы я оказался 18-м, то понимал бы, что нам предстоит забраться на чуть более высокую гору. Да, сейчас нам тоже нужно будет это сделать, но речь уже не идет о восхождении на Эверест», – рассказал Боттас.

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