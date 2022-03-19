Джордж Расселл: «Девятая позиция – гораздо ниже возможностей машины «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» высказался после девятого места в квалификации к Гран-при Бахрейна.

Напарник Расселла Льюис Хэмилтон завершил сессию пятым.

«Честно сказать, я был доволен вторым сегментом и тем, как прошел круг прогрева шин. Но мы попытались действовать по-другому на одном из комплектов: я сильно атаковал на круге выезда, и в первом повороте у меня не было сцепления с трассой.

Девятая позиция – это гораздо ниже возможностей машины. Однако мы изо всех сил стараемся приблизиться к лидерам. Мы хотим сражаться за победы и сделаем ради этого все, что можем», – заявил Расселл.

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