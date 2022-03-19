Льюис Хэмилтон: «Ред Булл» и «Феррари» в другой лиге, но «Мерседес» прибавил. Я горжусь командой»

нашел позитив в том, что начнет пятым.

Пилот «Мерседеса» уступил гонщикам и , однако отметил прогресс команды после предсезонных тестов.

«Не скажу, что испытываю облегчение, но в целом я очень доволен, если сравнивать с тем, что было в последние две недели. Я пилотировал практически как в страшном сне, но мы продолжали работать. Я горжусь всеми в команде.

Ребята, которые расположились выше, находятся в другой лиге. Я в целом доволен нашей позицией. Это не первый ряд, но мы прибавили, насколько могли. Эти парни («Ред Булл» и «Феррари») окажутся впереди: мы боремся не с ними, а с теми, кто сзади. По скорости они достаточно сильно нас превосходят», – признался семикратный чемпион «Формулы-1».

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