Карлос Сайнс: «Леклер был быстрее на протяжении всего уик-энда и заслуженно выиграл поул»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«В итоге Шарлю удалось выжать дополнительные 0,1 секунды. Но вообще я очень доволен своим прогрессом по ходу этого гоночного уик-энда. То, что сегодня я вообще боролся за поул – это уже очень хорошие новости для меня.

Думаю, что Шарль был впереди меня на протяжении всего уик-энда, так что он заслуженно выиграл поул. А команда отлично поработала», – рассказал Сайнс.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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