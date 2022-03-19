Шарль Леклер: «Не в полной мере доволен своим пилотажем, но в третьем сегменте все-таки сумел проехать хороший круг»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, в которой сумел выиграть поул.

«Отличные ощущения! Два последних года были для команды очень трудными. Думаю, мы здорово поработали как команда и очень довольны сегодняшним результатом.

Я не в полной мере доволен своим пилотажем, но в третьем сегменте все-таки сумел проехать хороший круг. Мы будем стартовать с поула и очень довольны этим», – рассказал Леклер.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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