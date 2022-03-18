Пьер Гасли: «Утром я будто катался по трассе на велосипеде, а во второй практике ощущения сразу изменились»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Очевидно, что во второй практике машина начала намного сильнее скользить, сносило как передний, так и задний мост. Мы просто продвинулись в неправильном направлении.

Утром я будто катался по трассе на велосипеде, все было очень естественно, у машины сразу появилась скорость. А в самом начале второй практики я сразу понял, что ощущения изменились. Понятно, что другими были условия, изменилось поведение машины. Так что за ночь нам предстоит многое обдумать.

При этом я не хочу излишне драматизировать. Нам просто нужно через это пройти. И у случившегося точно есть объяснение. По крайней мере, мы все-таки продемонстрировали хороший темп, это уже неплохо. Вот если бы у нас вообще не было темпа, это стало бы поводом для беспокойства», – рассказал Гасли.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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