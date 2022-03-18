Льюис Хэмилтон: «На прошлой неделе говорил, что «Мерседес» не будет бороться за победу в Бахрейне – «Ред Булл» и «Феррари» далеко впереди»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна, признав, что немецкая команда не сможет бороться за победу на первом этапе сезона.
«Я еще на прошлой неделе говорил вам, что здесь мы не будем бороться за победу. Если посмотреть на «Ред Булл», то можно увидеть, что они далеко впереди нас. Речь идет об отрыве в 0,8-0,9 секунды от нас. В то время как «Феррари» опережает нас на 0,5-0,6 секунды, примерно. Так что мы будем бороться за то, чтобы оказаться позади них.
В прошлом у нас уже возникали небольшие проблемы. Сравнительно небольшие. В сравнении с этим годом те проблемы были совсем небольшими. А в этом году проблемы, с которыми мы столкнулись, намного крупнее. И что бы мы ни пробовали, пока особо не исправляет ситуацию. Судя по всему, на устранение проблем уйдет больше времени. За короткое время исправить ничего не выйдет», – рассказал Хэмилтон.
Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег
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