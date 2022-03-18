Льюис Хэмилтон: «На прошлой неделе говорил, что «Мерседес» не будет бороться за победу в Бахрейне – «Ред Булл» и «Феррари» далеко впереди»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , признав, что немецкая команда не сможет бороться за победу на первом этапе сезона.

«Я еще на прошлой неделе говорил вам, что здесь мы не будем бороться за победу. Если посмотреть на , то можно увидеть, что они далеко впереди нас. Речь идет об отрыве в 0,8-0,9 секунды от нас. В то время как «Феррари» опережает нас на 0,5-0,6 секунды, примерно. Так что мы будем бороться за то, чтобы оказаться позади них.

В прошлом у нас уже возникали небольшие проблемы. Сравнительно небольшие. В сравнении с этим годом те проблемы были совсем небольшими. А в этом году проблемы, с которыми мы столкнулись, намного крупнее. И что бы мы ни пробовали, пока особо не исправляет ситуацию. Судя по всему, на устранение проблем уйдет больше времени. За короткое время исправить ничего не выйдет», – рассказал Хэмилтон.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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