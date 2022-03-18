Макс Ферстаппен: «Не думаю, что хоть какая-то команда сегодня использовала двигатель в квалификационном режиме»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна.

«Сегодня мы опробовали на болиде пару вещей. Мы неплохо смотрелись и на коротких, и на длинных отрезках, это также радует.

Как мы видим, у «Феррари» дела тоже идут хорошо. Но, как бы то ни было, нужно дождаться завтрашнего дня и посмотреть, как двигатели команд будут работать в квалификации. Потому что я не думаю, что хоть какая-то команда сегодня использовала двигатель в квалификационном режиме», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Бахрейна-2022. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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