Дэймон Хилл: «Хэмилтон предпочел бы выиграть 8-й титул, сражаясь с соперниками, а не за счет лучшей машины»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года и эксперт Sky Sports Дэймон Хилл поделился мнением о том, с каким настроем Льюис Хэмитон подходит к старту сезона-2022.

«Чтобы выиграть титул хотя бы один раз, я вложил в это все, что мог. Может быть, я мог бы и мог бы совершить еще одну попытку, но не знаю, смог бы продолжать делать это из года в год, чтобы выиграть семь или восемь титулов.

Ты испытываешь просто колоссальное давление. И через какое-то время наступает момент, когда человек понимает, что больше не хочет чувствовать это давление. Но Льюис, как мне кажется, по-прежнему голоден до побед.

Думаю, что он и правда очень хочет выиграть восьмой титул. Но он предпочел бы выиграть его, сражаясь с соперниками, а не чтобы титул преподнесли ему на блюдечке – выиграв его за счет лучшей машины в отсутствии конкуренции.

Вряд ли Хэмилтону теперь может быть сложнее, чем было в прошлом году. Прошлый сезон получился невероятно напряженным, от начала до конца. Хотя в этом году Льюису может стать сложнее с точки зрения появления более быстрого напарника – в команде появился новый парень, которого только предстоит узнать. И я уверен, что захочет показать себя в выгодном свете, а также снять пару скальпов – думаю, такое определение тут подойдет.

Хотя я сомневаюсь, что Льюис ждет от Джорджа чего-то другого. Так что в команде Льюиса ждет новый опыт и увеличение конкуренции. Хотя при этом, как я уже говорил, Льюис абсолютно уверен в своей команде – что она сделает все возможное, чтобы предоставить ему достаточно быструю машину, чтобы он мог бороться», – рассказал Хилл.

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