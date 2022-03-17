Серхио Перес: «Говорил маме, что не вернусь в Мексику, пока не стану чемпионом мира»

Пилот рассказал о том, что мечтал о титуле еще в начале карьеры.

Перес переехал из Мексики в Англию в 17 лет, чтобы выступать в британской «Формуле-3». Через четыре года Чеко пробился в «Формулу-1».

«Иногда я думал: «Что я тут делаю?» Я приехал один и не знал, когда вернусь обратно. Я звонил маме и рассказывал, что мне трудно, и она отвечала: приезжай домой (смеется). Но я всегда верил в себя. Я говорил, что не вернусь, пока не стану чемпионом мира», – заявил Серхио.

Перес также поделился воспоминаниями о первой победе в «Формуле-1» в составе на Гран-при Сахира:

«Ты мечтаешь об этом с детства. Особенный момент, я ждал его очень долго».

В то же время мексиканец не любит говорить о том, через что прошли его родные и он сам на пути к успеху в «Ф-1»:

«Я не из тех людей, кто будет кричать об этом. У всех своя история, своя жизнь. В конечном итоге все мы здесь ради гонок, ради соперничества. Я провел фантастическую карьеру и до сих хочу достичь большего».

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