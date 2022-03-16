Мартин Брандл о борьбе за титул: «Сомневаюсь, что Перес может выступать на одном уровне с Ферстаппеном и Хэмилтоном»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» сомневается, что в сезоне-2022 сможет бросить вызов и в борьбе за чемпионский титул.

«Если говорить о дистанции всего сезона – нет, я так не думаю. Сомневаюсь, что он может выступать на том же уровне, что и Макс с Льюисом. В данный момент никто не может выступать на их уровне. И вопрос в том, сможет ли выйти на этот уровень Джордж Расселл и кто-то другой.

Я большой фанат обоих гонщиков . На самом деле мне кажется, что успеха «Феррари» в «Формуле-1» желают вообще все. Так что я надеюсь, что в этом сезоне мы увидим борьбу с участием четырех-пяти команд. Но в данный момент фаворитами можно считать только Ферстаппена и Хэмилтона – пока кто-либо другой не докажет, что действительно способен на таком уровне бороться за титул в течение всего сезона.

Можно посмотреть на разницу в количестве набранных очков за последние сезоны между Максом и Серхио, а также Льюисом и Валттери Боттасом. Эта разница говорит сама за себя, разве нет? Эти двое сейчас находятся на шаг впереди остальных», – рассказал Брандл.

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