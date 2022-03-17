Уик-энд «Ф-1» пройдет без Феттеля впервые с 2007 года

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не выступит на Гран-при Бахрейна.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» сдал положительный тест на COVID-19. Это первый случай с Гран-при Европы 2007 года, когда уик-энд пройдет без Феттеля. Себастьян не участвовал в гонке на «Нюрбургринге», а со следующего этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо». Гонщик провел 279 этапов «Ф-1» подряд за «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».
В 2016 году немец не смог стартовать на Гран-при Бахрейна из-за поломки двигателя на прогревочном круге, а в 2021-м был дисквалифицирован на Гран-при Венгрии.
Феттель пропустит Гран-при Бахрейна из-за ковида, Хюлькенберг выступит за «Астон Мартин»
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