Уик-энд «Ф-1» пройдет без Феттеля впервые с 2007 года

Пилот «Астон Мартин» не выступит на Гран-при Бахрейна.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» сдал положительный тест на . Это первый случай с 2007 года, когда уик-энд пройдет без Феттеля. Себастьян не участвовал в гонке на «Нюрбургринге», а со следующего этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо». Гонщик провел 279 этапов «Ф-1» подряд за «Торо Россо», , и «Астон Мартин».

В 2016 году немец не смог стартовать на Гран-при Бахрейна из-за поломки двигателя на прогревочном круге, а в 2021-м был дисквалифицирован на .

Феттель пропустит Гран-при Бахрейна из-за ковида, Хюлькенберг выступит за «Астон Мартин»

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