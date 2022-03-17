Мика Хаккинен о Ферстаппене: «Титул делает тебя на 0,2 секунды быстрее»

считает, что станет еще быстрее в 2022 году.

Как утверждает двукратный чемпион «Формулы-1», завоевание титула позволит пилоту «Ред Булл» действовать увереннее. Хаккинен также отметил ключевую роль главы конструкторского бюро в борьбе за новые победы.

«Эдриан Ньюи проектировал машины, на которых я выигрывал титулы. Он понимает, как дать результат. Но вопрос в том, окажется ли болид надежным.

Теперь команда знает, что способна побеждать, и это добавит уверенности. Не сомневаюсь, что Ферстаппен будет быстрым как никогда. По своему опыту могу сказать, что титул делает тебя на две десятые с круга быстрее. Уверенность в себе возрастает, ты пилотируешь точнее. Но непонятно, на какие риски Макс пойдет. Мы уже видели, что он пилотирует рискованно – посмотрим, изменится ли его подход.

Если он плохо начнет год, это не повлияет на его уверенность. Сезон длинный, битва продолжится. Макс понимает, что у команды хороший бюджет, талантливые специалисты, и будет гнать на всю катушку. Но интересно, что он в этом случае скажет, он ведь теперь чемпион. На кого Макс возложит вину?» – сказал Хаккинен.

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