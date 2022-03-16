Дэймон Хилл: «Возможно, в первых гонках «Мерседес» будет отставать, но эту команду не стоит недооценивать»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года и эксперт Sky Sports Дэймон Хилл поделился мнением о том, какие команды смогут бросить вызов действующим чемпионам «Ред Булл» в сезоне-2022.

«Мне кажется, что в прошлом у «Мерседеса» уже возникали проблемы на тестах, а затем команда выигрывала первую же гонку сезона. Так что «Мерседес» никогда не стоит недооценивать. Эта команда восемь раз выиграла Кубок конструкторов, так что они на многое способны.

Да, они могут не догнать конкурентов, но чемпионат будет длинным. У них будет 22 гонки (23, если найдет замену для Гран-при Росси, прим Sports.ru). Да, в первых гонках они, возможно, будут отставать, но «Мерседес» научил нас, что эту команду не стоит недооценивать. Но да, выглядело все так, что на тестах у них и правда возникли проблемы.

Как решить эти проблемы? Упорной работой. К тому же, в распоряжении «Мерседеса» находятся колоссальные ресурсы, хотя сейчас в определенной степени они и ограничены в связи с действующим потолком бюджетов.

Думаю, в лидирующей группе стоит ждать «Феррари». Оба их гонщика очень хороши, их машина на тестах тоже смотрелась неплохо. За пределами этой группы («Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари»), возможно, побороться сможет «Макларен». Иногда . тоже выглядит нормально. Так что конкуренция в пелотоне будет, но в лидирующей группе, как мне кажется, мы увидим привычные команды – возможно, со ставшей немного сильнее «Феррари», – рассказал Хилл.

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