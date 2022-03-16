Трасса «Нюрбургринг Нордшляйфе» получила высшую категорию ФИА и теперь может принимать Гран-при «Формулы-1»

Руководство автодрома сообщило об окончании работ по модернизации полной версии трассы – легендарной «Северной петле Нюрбургринга».

В рамках работ по модернизации рабочие заменили 2,5 км асфальта и провели обновления ограждений.

Благодаря модернизации «Нордшляйфе» теперь отвечает всем требованиям ФИА и автодрому была присвоена лицензия категории «А». Данная лицензия позволяет автодромам принимать у себя любые гонки под эгидой ФИА – в том числе и Гран-при «Формулы-1».

Последний раз Гран-при «Формулы-1» проводился на «Нордшляйфе», который также называют «Зеленый ад», в 1976 году. Именно в той гонке в аварию попал трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда.

Пока не ясно, будут ли в «Формуле-1» рассматривать возможность проведения на «Нордшляйфе» в обозримом будущем, хотя многие гонщики «Ф-1» неоднократно заявляли о том, что с большим удовольствием попробовали бы себя на легендарной немецкой трассе.

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