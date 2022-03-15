Гюнтер Штайнер: «Хаас» отказался от понтонов в стиле «Мерседеса» после изучения в июле 2021-го»

заявил, что отказался от компактных понтонов в стиле «Мерседеса».

По словам руководителя «Хааса», такое решение изучалось при подготовке к сезону-2022, однако не показалось команде перспективным. Американский коллектив, как и большинство соперников по «Формуле-1», создал машину с объемными боковыми понтонами, «Мерседес» же предпочел радикально их уменьшить.

«Такая концепция была нашей первой версией. В прошлом июле мы исследовали ее в аэротрубе и уже тогда обнаружили, что она дает преимущество в медленных поворотах. Тем не менее, мы увидели, что потенциал широких понтонов в целом выше», – сказал Штайнер.

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