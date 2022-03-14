Ромен Грожан: «Не вернулся бы в «Хаас» – я счастлив в «Индикаре»

заявил, что не вернулся бы в «Хаас», если бы такой шанс появился.

Бывший пилот «Формулы-1» в данный момент выступает в . В 2021 году он трижды заезжал на подиум за «Дейл Койн», а в 2022-м перешел в «Андретти».

«Многие спрашивали, вернулся бы я. Я бы не вернулся. Я очень счастлив в США, в «Индикаре». Мне очень нравится, что каждый уик-энд есть шанс на победу. Я провел невероятную карьеру в «Ф-1», это было огромной частью моей жизни. Но прямо сейчас я на следующем этапе и настроен на победы в гонках и, возможно, борьбу за титул. Так что я бы не согласился на такое предложение», – сказал француз.

Тем не менее, Грожан рад за своего экс-напарника , который заменил :

«Думаю, это замечательно, я очень рад за Кевина. Он отличный парень.

«Хаас» оказался в такой ситуации в связи с происходящим в мире, были приняты разные решения, они разорвали контракт с «Уралкалием». Я считаю, что Мазепин выступал за «Хаас» из-за огромных спонсорских денег.

получил напарника с большим опытом в «Ф-1», очень быстрого. Сильная сторона Кевина в том, что он может пилотировать болид, каким бы он ни был. Ему не нужна идеальная машина, чтобы поехать быстро. Хочется, чтобы «Хаас» дал ему конкурентоспособный болид. Я беспокоюсь, что они не особо сильны, но кто знает – надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, Кевину удастся провести кое-какие сражения с лидерами».

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