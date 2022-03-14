Мик Шумахер о замене Мазепина на Магнуссена: «Это пойдет на пользу мне и «Хаасу», пока одни плюсы»

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Мик Шумахер уверен, что «Хаас» выиграет от возвращения Кевина Магнуссена.

Опытный датчанин стал напарником Шумахера, заменив Никиту Мазепина.

«Безусловно, это пойдет на пользу мне и команде. Он четыре года был частью коллектива, здесь все его любят. В команде очень хорошо восприняли это, если говорить об эмоциях, атмосфере. И да, он станет хорошим ориентиром, так что пока одни плюсы.

Думаю, я могу извлечь уроки из опыта Кевина, на него можно равняться. У меня появится возможность оценить свои возможности, постараться давать результат под давлением», – сказал Шумахер.

Мик остался доволен болидом «Хааса» на предсезонных тестах в Бахрейне и вкладом Кевина:

«Несомненно, прогресс есть, а он (Магнуссен) привнес многое в команду».

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