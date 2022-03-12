Херта проведет тесты за «Макларен» в «Ф-1»

Пилот Колтон Херта проведет тестовую программу в составе в «Формуле-1».

21-летний гонщик протестирует «Макларен» 2021 года. Пока неясно, проедет ли Херта пятничные тренировки в актуальном болиде «Ф-1». С нового сезона команды обязаны провести минимум две практики с «новичками».

Херту связывают с возможным переходом в «Ф-1», если организует собственную команду в 2024 году.

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