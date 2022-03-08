Гюнтер Штайнер: «Эффект от дополнительных тестов в аэротрубе будет на 2-й или 3-й год»

рассказал, как на «Хаас» повлияет дополнительное время в аэротрубе.

При подготовке к сезону-2022 команды «Формулы-1» получали право проводить различное количество аэродинамических тестов в зависимости от положения в Кубке конструкторов. «Хаас» в последние годы находился внизу турнирной таблицы.

«Если ты в хвосте пелотона, то получаешь больше времени в аэротрубе. Это, безусловно, преимущество. Не очень большое, но оно поможет маленьким командам. Однако я считаю, что эффект будет виден лишь на второй или третий год», – сообщил руководитель .

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