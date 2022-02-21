Тото Вольфф: «Феррари» получила преимущество в 0,2 секунды благодаря длительности работы в аэротрубе»

оценил преимущество «Феррари» благодаря более длительным тестам в аэротрубе.

По итогам сезона-2020 Скудерия заняла шестое место в чемпионате и имела возможность провести гораздо больше времени, оттачивая аэродинамику болида-2022, отметил исполнительный директор . Немецкая команда как обладатель Кубка конструкторов работала в аэротрубе меньше всех.

«Конечно, необходимо держать в голове то, что у соперников было больше времени в аэротрубе. Преимущество, которое получает шестая команда над первой – пара десятых [секунды]. Разумеется, придется догонять, но, думаю, здорово, что конкуренция возрастает. Посмотрим, каким будет расклад сил.

Я люблю «Феррари» как фанат. Это величайшее имя в «Формуле-1». Не должно быть такого, что «Феррари» не сражается за победы в гонках и титулы. Возьмет ли она чемпионство или нет – другой вопрос, должно сложиться множество факторов. Но, думаю, все болельщики «Ф-1» хотят, чтобы «Феррари» вступила в борьбу. В последние годы нам ее не хватало. Для итальянских тифози важно, чтобы болид вышел конкурентоспособным. Надеюсь, побеждать в гонках смогут несколько команд», – заявил Вольфф.

Тото не исключает сюрпризов в 2022 году:

«Лично я не списываю ни одну команду со счетов. Любой коллектив может оказаться в лидерах на старте сезона. Мы видели это в 2009 году, когда появился двойной диффузор. Если команда находит ключевые решения, это может вывести ее на вершину в начале сезона».

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