«Ф-1» опробует съемку с дронов на тестах в Бахрейне (It.motorsport)

предпримет ряд мер для улучшения телевизионной картинки.

Как сообщает It.motorsport.com, на предсезонных тестах в Бахрейне «Ф-1» будет использовать съемку с дронов. Предполагается, что такие камеры позволят лучше прочувствовать скорость болидов.

«Ф-1» протестировала дроны в Барселоне на съемочном дне «Феррари» и планирует использовать их во время Гран-при. Дроны будут снимать с относительно небольшого расстояния (с высоты 10-15 метров).

Также издание сообщает, что на тестах в Бахрейне «Ф-1» собирается одновременно использовать четыре камеры, встроенные в шлемы пилотов.

Заезды пройдут на автодроме «Сахир» 10-12 марта.

Тесты «Ф-1» в Бахрейне: «Астон Мартин» и «Уильямс» определились с графиком работы

На тестах «Ф-1» машины заливают яркой желтой краской – это что и зачем? Неужели она лучше датчиков?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram