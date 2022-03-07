Тесты «Ф-1» в Бахрейне: «Астон Мартин» определился с графиком работы

В Бахрейне состоятся предсезонные тесты «Формулы-1».

Заезды пройдут с 10 по 12 марта на автодроме «Сахир». Там же состоится первый Гран-при сезона (18-20 марта).

Пилоты проведут утренние сессии с 10:00 по 14:00 по московскому времени и вечерние с 15:00 по 19:00. Тесты покажет сервис F1 TV.

Команды начали определяться с графиком работы.

График работы пилотов на тестах в Бахрейне (четверг 10 марта, пятница, суббота)

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Гонка «носов» в «Ф-1»: у «Мерседеса», «Феррари» и «Альфа Таури» – длиннейшие, у «Макларена» – очень короткий с редким креплением

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram