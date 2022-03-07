«Пирелли» определилась с выбором составов шин на три первых Гран-при сезона-2022

Компания определилась с составами шин, которые привезет на первые три Гран-при сезона-2022 «Формулы-1».

В этом сезоне «Пирелли» будет использовать пять разных по мягкости составов резины для сухой погоды (от С1 до С5).

По регламенту гонщики должны будут сохранять один комплект «софта» для третьего сегмента квалификации. По окончании сессии этот комплект нужно будет вернуть «Пирелли».

Также гонщики в обязательном порядке должны сохранять по одному свежему комплекту «медиума» и «харда» для воскресной гонки.

На Гран-при Бахрейна, где стартует сезон, «Пирелли» привезет наиболее жесткие по составу шины: С1 – «хард», С2 – «медиум», С3 – «софт».

Для этапа в Саудовской Аравии выбор был сделан в пользу шин типов С2, С3 и С4.

В то время как на гонщики будут использовать шины типов С2, С3 и С5.

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