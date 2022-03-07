Юки Цунода: «Физическая форма Тоста была лучше моей. Нужно тренироваться больше – ему 60 лет, а мне всего 20»

признал проблемы с физической формой в 2021 году.

По мнению пилота , 66-летний руководитель команды Франц Тост был лучше готов к сезону с точки зрения «физики».

«Его физическая форма была гораздо лучше!

В предыдущие сезоны таких проблем у меня не возникало. Если говорить о тренировках перед стартом сезона, то, думаю, в основном я действовал правильно. Конечно, я почувствовал изменения, когда переходил из «Формулы-3» в «Формулу-2», но где-то к середине сезона привык, тело адаптировалось. Но в прошлом году было по-другому. Может, из-за того, что я от природы был довольным сильным, поэтому не тренировался достаточно, а понял это слишком поздно.

В «Формуле-2» у нас не было усилителя руля, поэтому я полагал, что в «Формуле-1» будет проще. Я ожидал проблемы с шеей, но не такие большие. Я считал, что нагрузки в «Формуле-1» примерно такие же – может, немного больше. Но да, с точки зрения «физики» я бы предпочел «Формулу-2»!» – заявил Цунода.

Юки отметил, что у него сложные отношения с тренажерами:

«Если у меня запланирована силовая тренировка, я просыпаюсь с мыслью, что это плохой день. До сих пор не люблю тренажерные залы. Мне не нравится запах там, тренажеры – буквально все. В то же время я понимаю, что тренировки сильно помогают. Конечно, мне это не очень нравится, но опыт прошлого года научил меня, и это мотивирует тренироваться.

Как только начались гонки на требовательных трассах и в жарких условиях, я почувствовал, что подготовки не хватает. Нужно было работать больше, особенно в сравнении с напарником [ ], который очень много тренируется. Я знаю, насколько он силен, и это тоже сказывается на выступлениях. Я достаточно поздно понял, что должен прибавить. Но как только начался сезон, серьезно увеличить тренировки я не мог. Время было ограничено: как только заканчивался один этап, начинался следующий.

Поэтому сейчас я усиленно готовился, чтобы избежать такой ситуации. И настраивался на новые машины, где нагрузка может распределяться иначе. Тренировки стали более специализированными. Конечно, их и в целом стало больше. После каждой гонки я давал обратную связь, и на ее основе мы попытались создать программу подготовки, чтобы поработать над слабыми местами. Надеюсь, все получится!»

Японец рассказал, что Тост помогал ему с физической подготовкой:

«Франц сказал мне, что нужно переехать в Италию, и это уже стало толчком. Он знал, что в Великобритании я провожу утреннюю тренировку, а после обеда делать мне нечего. Так что я одной рукой заказывал доставку еды и целый день игрался на компе, фактически каждый день.

В Италии он заставлял меня ходить в тренажерный зал, пытался контролировать, что я делаю, сколько тренируюсь. Но никаких обид. На самом деле он сам много тренируется. Он встает где-то в полпятого или в пять и каждое утро проводит десятикилометровую пробежку, даже зимой. Мне не на что жаловаться. Он атлет. Я как минимум должен тренироваться больше него, потому что ему 60 лет или сколько там, а мне всего 20. Это меня мотивирует, и я его уважаю».

Франц Тост: «Я был впечатлен работой Цуноды на предсезонных тестах»

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

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