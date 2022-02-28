Франц Тост: «Я был впечатлен работой Цуноды на предсезонных тестах»

Руководитель рассказал, что в новом сезоне ждет прогресса от и что он остался доволен тем, как японский гонщик провел предсезонные тесты в Барселоне.

«Для Юки это будет второй сезон в «Формуле-1». А значит, сейчас он стал гораздо опытнее, чем в прошлом году. И я был действительно впечатлен его данными с первых предсезонных тестов.

Он был быстр, не допустил вообще ни одной ошибки, а также предоставлял команде очень хорошую техническую обратную связь. Команда тоже прибавила. Так что я жду, что мы будем выступать лучше, чем в прошлом году», – рассказал Тост.

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