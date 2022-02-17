Вышел трейлер сериала о MotoGP. Премьера – 14 марта

Первый сезон сериала MotoGP Unlimited выйдет 14 марта на Amazon Prime.
Стриминговая платформа представила трейлер сезона.
Восемь 50-минутных серий посвящены событиям в MotoGP в 2021 году. Съемочная бригада Amazon поработала с последними чемпионами серии Фабио Куартараро и Хоаном Миром, а также Валентино Росси, Марком Маркесом, Франческо Баньяей, Жоаном Зарко, Мавериком Виньялесом и несколькими руководителями команд.
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