Вышел трейлер сериала о MotoGP. Премьера – 14 марта

Теги Валентино Росси чемпионат мира MotoGP Марк Маркес Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Хоан Мир фильмы Авто

Первый сезон сериала MotoGP Unlimited выйдет 14 марта на Amazon Prime.

Стриминговая платформа представила трейлер сезона.

Восемь 50-минутных серий посвящены событиям в MotoGP в 2021 году. Съемочная бригада Amazon поработала с последними чемпионами серии Фабио Куартараро и Хоаном Миром, а также Валентино Росси, Марком Маркесом, Франческо Баньяей, Жоаном Зарко, Мавериком Виньялесом и несколькими руководителями команд.

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