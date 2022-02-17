Вышел трейлер сериала о MotoGP. Премьера – 14 марта

Первый сезон сериала MotoGP Unlimited выйдет 14 марта на Amazon Prime.

Стриминговая платформа представила трейлер сезона.

Восемь 50-минутных серий посвящены событиям в MotoGP в 2021 году. Съемочная бригада Amazon поработала с последними чемпионами серии и Хоаном Миром, а также , , Франческо Баньяей, , и несколькими руководителями команд.

Средняя зарплата гонщиков MotoGP снизилась на 19 процентов за 4 сезона. Больше всего платят Маркесу – €15 млн (Autosport)

Промоутер MotoGP: «Такого скандального финала, как в «Ф-1», я бы не хотел»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram