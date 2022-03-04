Карлос Сайнс о новых шинах «Пирелли»: «Сейчас между разными составами появилась значительная разница в скорости»

Пилот «Феррари» рассказал, что разница между разными составами шин в этом году ощущается сильнее, чем раньше.

По мнению Сайнса, более мягкие шины дают больше прибавки в сцеплении с трассой и позволяют заметно быстрее проезжать круг.

«Сейчас, как кажется, между разными составами шин имеется существенная разница в скорости – в то время как в последние годы составы C2, С3 и C4 не сильно друг от друга отличались.

Однако на тестах разница в сцеплении машины при переходе с одного состава шин на другой ощущалась сильно. По крайней мере, такая картина была в Барселоне. Возможно, это немного разнообразит стратегию в гонках. Так что да, новая резина отличается от прошлогодней еще и этим», – рассказал Сайнс.

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