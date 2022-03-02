Зак Браун: «Молодежная система «Ред Булл» измотала многих гонщиков»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о перспективах Патрисио О’Уорда в будущем попробовать свои силы в «Формуле-1».

О’Уорд остается в системе «Макларена» и в новом сезоне будет выступать за команду в «Индикаре». А также, возможно, выступит за «Макларен» в одной или двух пятничных практиках перед Гран-при «Формулы-1».

«Ландо Норрис недавно подписал с «Маклареном» новый долгосрочный контракт, соглашение тоже будет действовать еще пару лет. Так что в ближайшей перспективе свободных мест в «Макларене» не будет», – рассказал Браун.

При этом Браун отметил, что в «Макларен» довольны О’Уордом и что в «Ред Булл» допустили ошибку, когда решили быстро отказаться от сотрудничества с гонщиком в рамках молодежной программы в 2019 году:

«Он один из тех, кто как-то ускользнул сквозь пальцы у «Ред Булл». Мне кажется, что в «Ред Булл» ему дали провести всего три гонки. И все. И если посмотреть за спину , то вы увидите, что в «Ред Булл» дали уйти многим хорошим пилотам.

Мне кажется, что они разрушили карьеры нескольких гонщиков, у которых, как казалось, было все необходимое, но которые просто не получили достаточно возможностей себя реализовать.

Да, именно «Ред Булл» в прошлом году выиграли титул, так что я не могу сказать, что они не знают, что делают. Но у них жесткий поход. Хороший пример – . Как и Даниэль Риккардо. Он доказал, что очень хорош как гонщик, но все равно решил покинуть «Ред Булл».

Себастьян Феттель тоже ушел. Да, с Ферстаппеном у них вышла отличная история, которую они сами создали. Но что насчет Алекса Албона и Пьера Гасли…Гасли отличный гонщик. Система «Ред Булл» измотала многих гонщиков».

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